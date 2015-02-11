《香港重要政经日程》--2月11日-2月27日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
================== 今日重要政经消息=================
2月11日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 安踏体育 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩。
-- 唯冠国际 公布中期业绩。
-- 信和酒店 公布中期业绩。
-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季业绩。
--10:30 AV Concept Holdings Limited 股东特别大会。
--14:30 安踏体育 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月12日（周四）
-- 东亚银行 公布年度业绩。
-- 宏利金融 公布年度业绩。
-- 百盛商业 公布全年业绩。
-- 汉传媒 公布中期业绩。
--09:00 权智（国际） 股东特别大会。
--10:30 楼东俊安资源（中国） 股东特别大会。
2月13日（周五）
-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。
-- 恒生指数有限公司公布主要指数季度检讨结果。
-- 中信资源 公布全年业绩。
-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
-- 越秀房地产 公布全年业绩。
-- 招商局置地 公布全年业绩。
-- 金沙中国 公布全年业绩。
--09:00 新锐医药 股东特别大会。
--10:00 奥思集团 股东周年大会。
2月16日（周一）
-- 港股通服务暂停。
-- 广州广船 公布全年业绩。
-- 新城发展控股 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 茂业国际 公布全年业绩。
2月17日（周二）
-- 港股通服务暂停。
-- 公布11-1月失业率。
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
-- 数码通 公布全年业绩。
2月18日（周三）
-- 农历新年前夕港股下午休市。
-- 沪港通服务暂停。
2月19日（周四）
-- 农历年初一假期。
-- 沪港通服务暂停。
2月20日（周五）
-- 农历年初二假期。
-- 沪港通服务暂停。
2月23日（周一）
-- 沪港通服务暂停。
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
2月24日（周二）
-- 沪港通服务暂停。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
2月25日（周三）
-- 长江基建 公布全年业绩。
-- 思捷环球 公布中期业绩。
--11:00 财政司司长公布2015/16年度财政预算案。
2月26日（周四）
-- 长江实业 公布全年业绩。
-- 和记黄埔 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
2月27日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)