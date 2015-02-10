欧元债市：希腊公债价格反弹，因预期欧元区与希腊磋商取得进展

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
* 希腊将向欧元区财长提交债务计划细节
* 预期周三欧元区会议将为最终达成协议的第一步
路透伦敦2月10日 - 希腊公债周二反弹，因欧元区财长紧急会议即将举行，一些人士希望会议能成为各方达成协议，缓和希腊与债主之间僵局的第一步。
希腊财长瓦鲁法基斯周三将与欧元区官员进行首次会面，他将概述希腊政府对于新债务协议的要求。新协议将让希腊摆脱2010年欧盟/国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元救助计划要求其实施的多项撙节措施。
希腊政府还希望达成一项覆盖6月前这段时间的“过桥协议”，为协商达成解决办法争取时间。
MNSI援引消息人士报导称，欧盟执委会将提出一项折衷计划，根据该计划，希腊应要求给其六个月的时间，在此期间，该国将与债权人讨论并就所有尚未解决的问题，和一项退出救助后的计划达成协议。欧盟执委会称没有正式的提议。
希腊三年期公债收益率大跌250个基点，至19.36%；五年期公债收益率跌138个基点，至15.19%。这些公债收益率仍远高于10年期公债，这表明投资者担心，他们可能无法收回全部投资。10年期希腊公债收益率跌81个基点至10.46%。
希腊股市急升，指标ATG指数 上扬8%。希腊银行指数 劲涨14.8%。
其他欧洲国家也日益担心，希腊退出欧元区会对本国经济造成影响。据彭博报导，英国财政大臣欧思邦表示，“误算导致希腊与欧元区之间的磋商出现“十分糟糕的结果”的风险正在上升”。(完)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。