欧元债市：希腊公债价格反弹，因预期欧元区与希腊磋商取得进展

* 希腊将向欧元区财长提交债务计划细节

* 预期周三欧元区会议将为最终达成协议的第一步

路透伦敦2月10日 - 希腊公债周二反弹，因欧元区财长紧急会议即将举行，一些人士希望会议能成为各方达成协议，缓和希腊与债主之间僵局的第一步。

希腊财长瓦鲁法基斯周三将与欧元区官员进行首次会面，他将概述希腊政府对于新债务协议的要求。新协议将让希腊摆脱2010年欧盟/国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元救助计划要求其实施的多项撙节措施。

希腊政府还希望达成一项覆盖6月前这段时间的“过桥协议”，为协商达成解决办法争取时间。

MNSI援引消息人士报导称，欧盟执委会将提出一项折衷计划，根据该计划，希腊应要求给其六个月的时间，在此期间，该国将与债权人讨论并就所有尚未解决的问题，和一项退出救助后的计划达成协议。欧盟执委会称没有正式的提议。

希腊三年期公债收益率大跌250个基点，至19.36%；五年期公债收益率跌138个基点，至15.19%。这些公债收益率仍远高于10年期公债，这表明投资者担心，他们可能无法收回全部投资。10年期希腊公债收益率跌81个基点至10.46%。

希腊股市急升，指标ATG指数 上扬8%。希腊银行指数 劲涨14.8%。