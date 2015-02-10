欧洲汇市：英国制造业数据强劲推动英镑上扬，关注英国央行通胀报告

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦2月10日 - 英镑兑欧元周二升向七年高点，因英国制造业数据强于预期，继上周强劲的民间部门调查后，制造业数据为英国经济加速提供进一步证据。
英国国家统计局周二公布数据显示，12月制造业产出较前月增长0.1%，11月为增长0.8%，但好于预估的下降0.1%。
英国国家经济社会研究院(NIESR)称，预期截至1月的三个月英国经济增速至0.7%，受服务业活动扩张带动。
周二稍早，NIESR预计今年经济可望以约10年来最快速度增长。
英镑/美元 小涨0.1%，至1.5230美元，较1月所及的一年半低位高大约2%。
英镑/欧元 升0.2%，报0.7423英镑，距1月26日所及的七年高点0.7406英镑不远。
市场焦点目前转向周四英国央行通胀报告，央行很可能上调经济成长预估和通胀预期。报告可能促使投资者调整对英国何时升息的预期。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。