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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 00:32 BJT

欧洲汇市：英国制造业数据强劲推动英镑上扬，关注英国央行通胀报告

路透伦敦2月10日 - 英镑兑欧元周二升向七年高点，因英国制造业数据强于预期，继上周强劲的民间部门调查后，制造业数据为英国经济加速提供进一步证据。

英国国家统计局周二公布数据显示，12月制造业产出较前月增长0.1%，11月为增长0.8%，但好于预估的下降0.1%。

英国国家经济社会研究院(NIESR)称，预期截至1月的三个月英国经济增速至0.7%，受服务业活动扩张带动。

周二稍早，NIESR预计今年经济可望以约10年来最快速度增长。

英镑/美元 小涨0.1%，至1.5230美元，较1月所及的一年半低位高大约2%。

英镑/欧元 升0.2%，报0.7423英镑，距1月26日所及的七年高点0.7406英镑不远。

市场焦点目前转向周四英国央行通胀报告，央行很可能上调经济成长预估和通胀预期。报告可能促使投资者调整对英国何时升息的预期。(完)

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