英国债市：长债跌至一个月低位，因供应在即且希腊可望达成协议

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透伦敦2月10日 - 长期英债价格周二下跌至一个月来最低，和德债与美债一起下滑，因希腊和欧盟达成交易的希望重燃。
在周三30年期英债发售前，超长期英债价格跌幅特别大。短期英债价格变动不大。
主要政府公债价格下挫，欧股上涨，欧元也反弹，此前媒体报导，希腊和国际债权人可能达成协议。
10年期英债收益率 触及1月5日来最高1.686%。在1545 GMT，该收益率升5个基点，报1.66%。
英债表现不及德债。10年期英债/德债 收益率差在今年来首次扩大至超过130个基点，至11月19日来最高的131.7个基点。尾盘报128个基点，今日走宽大约3个基点。
12月英国工业产出按月下降，英债对此无甚反应。
30年期英债收益率 触及1月9日来最高2.379%，在1544 GMT，升7个基点，报2.37%。两年期英债收益率 上涨1个基点，报0.42%。(完)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。