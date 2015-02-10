英国债市：长债跌至一个月低位，因供应在即且希腊可望达成协议

路透伦敦2月10日 - 长期英债价格周二下跌至一个月来最低，和德债与美债一起下滑，因希腊和欧盟达成交易的希望重燃。

在周三30年期英债发售前，超长期英债价格跌幅特别大。短期英债价格变动不大。

主要政府公债价格下挫，欧股上涨，欧元也反弹，此前媒体报导，希腊和国际债权人可能达成协议。

10年期英债收益率 触及1月5日来最高1.686%。在1545 GMT，该收益率升5个基点，报1.66%。

英债表现不及德债。10年期英债/德债 收益率差在今年来首次扩大至超过130个基点，至11月19日来最高的131.7个基点。尾盘报128个基点，今日走宽大约3个基点。

12月英国工业产出按月下降，英债对此无甚反应。