金属期市：期铜下跌，因中国成长忧虑重燃

* 1月中国通胀率触及五年低位

* 中国央行称继续实施稳健的货币政策

* 1月印尼锡出口大跌34%

路透伦敦2月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下跌，因对中国经济成长和需求前景忧虑再次浮现，但供应受阻限制期铜跌幅。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境。尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%。其中出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%。

但一些分析师称，铜价在去年下跌14%后，在今年迄今已下降11%，坏消息目前可能已被消化。

“中国疲弱，且目前数据持续不佳，但在这价格水平已到了生产边际成本，所以我认为铜价下行相当有限，”Fast Markets研究部主管William Adams说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,595美元。

供应受阻可能将支撑铜价。必和必拓 旗下Olympic Dam铜矿周二发生意外，导致一人死亡，公司停止该矿场大部份运作。

智利Collahuasi铜矿因进行维修，至少至周五，其运营将为产能的不到一半。

期锡 收跌0.1%，收报每吨18,200美元，稍早触及两年半来最低17,950美元。

一印尼贸易官员周二称，1月精炼锡付运6,770.24吨，较12月下降34%。

期铅 跌1%，收报每吨1,832美元。

期锌 跌2.1%，报每吨2,115美元。期镍 收跌2.3%，报14,805美元。期铝 收低2.2%，报每吨1,836美元。(完)

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