芝加哥期市：CBOT玉米跌幅为两周最大，因获利了结和全球谷物供应充足

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌， 交易商称因获利了结，且在美国农业部报告显示全球玉米和小麦供应充足 后，玉米期货扩大跌幅。 交投最活跃的3月玉米合约价格创1月28日来最大跌幅，因在上日升至 约三周高位后，投资者获利了结。 美国农业部(USDA)在月度作物报告中，对玉米结转库存的预估低于分 析师平均预期，但将乌克兰和阿根廷等国家产量预估上调，这可能导致对 美国玉米需求下降。 小麦期货大跌逾1%，加之美元上涨，也打压玉米。 今日是为期五日的高盛展期的第三日，基金将3月合约展期至5月或以 后的合约。芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周一玉米未平 仓合约增加3,755口，部份是因为展期。 3月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.88美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为422,155口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)