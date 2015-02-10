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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跌幅为两周最大，因获利了结和全球谷物供应充足

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，
交易商称因获利了结，且在美国农业部报告显示全球玉米和小麦供应充足
后，玉米期货扩大跌幅。
    
    交投最活跃的3月玉米合约价格创1月28日来最大跌幅，因在上日升至
约三周高位后，投资者获利了结。
    
    美国农业部(USDA)在月度作物报告中，对玉米结转库存的预估低于分
析师平均预期，但将乌克兰和阿根廷等国家产量预估上调，这可能导致对
美国玉米需求下降。
    
    小麦期货大跌逾1%，加之美元上涨，也打压玉米。
    
    今日是为期五日的高盛展期的第三日，基金将3月合约展期至5月或以
后的合约。芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周一玉米未平
仓合约增加3,755口，部份是因为展期。
        
　　3月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.88美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为422,155口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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