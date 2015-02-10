芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至一周低位，因全球供应充裕

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二跌 至一周低位，因全球大豆供应充足，即使之前美国农业部下调2014/15年 结转库存预估。 美国农业部在2月供需报告中，将2014/15销售年度末的全球大豆结转 库存预估下调至8,926万吨，低于市场平均预估9,044万吨，但仍创纪录最 高。 美国农业部将美国大豆结转库存预估下调至3.85亿蒲式耳，1月时预 估为4.1亿蒲式耳，但高于2013/14年末的9,200万蒲式耳。 在美国农业部报告后，CBOT豆粕短暂上涨，但尾盘收跌，因大豆下滑 。美国农业部将全球豆粕结转库存预估下调。 美国农业部上调美国豆油结转库存预估至15.05亿磅，1月时预估为14 .30亿。 3月大豆期货合约 跌9-1/2美分，报每蒲式耳9.69美元。 3月豆粕合约 收跌2.7美元，报每短吨326.9美元。3月豆油合约 跌0.56美分，报31.45美分。 今日CBOT大豆预估成交量为329,266口，豆粕为118,291口，豆油为12 2,472口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)