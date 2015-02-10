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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至一周低位，因全球供应充裕

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二跌
至一周低位，因全球大豆供应充足，即使之前美国农业部下调2014/15年
结转库存预估。
    
    美国农业部在2月供需报告中，将2014/15销售年度末的全球大豆结转
库存预估下调至8,926万吨，低于市场平均预估9,044万吨，但仍创纪录最
高。
    
    美国农业部将美国大豆结转库存预估下调至3.85亿蒲式耳，1月时预
估为4.1亿蒲式耳，但高于2013/14年末的9,200万蒲式耳。
    
    在美国农业部报告后，CBOT豆粕短暂上涨，但尾盘收跌，因大豆下滑
。美国农业部将全球豆粕结转库存预估下调。
    
    美国农业部上调美国豆油结转库存预估至15.05亿磅，1月时预估为14
.30亿。
    
    3月大豆期货合约 跌9-1/2美分，报每蒲式耳9.69美元。
    
    3月豆粕合约 收跌2.7美元，报每短吨326.9美元。3月豆油合约
 跌0.56美分，报31.45美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为329,266口，豆粕为118,291口，豆油为12
2,472口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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