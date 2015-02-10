纽约期市：期棉触及三个月高位，但在USDA报告后缩减升幅

路透2月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及三个月高位，因投机者回补空头，但美国政府月度供需报告上调2014/15年全球结转库存预估，令价格缩减升幅。

交投最活跃ICE-5月期棉合约 涨0.16美分，或0.3%，结算价报62.89美分，早盘一度升至11月10日来该合约最高的63.45美分。

近月3月棉花合约上升0.21美分，或0.3%，报每磅62.51美分。

交易商说，棉花早盘上涨，因在美国农业部月度供需报告和3月合约 首个交割日来临前，投机者回补空头。

美国农业部(USDA)上调全球结转库存预估至1.098亿包(每包480磅)，1月时预估为1.086亿包，主要因农业部将全球消费预估下调至1.113亿包，1月预期为1.122亿包。之后期棉价格缩减升幅。

美国农业部将美国棉花结转库存预估下调至420万包，1月时预估为470万包，主要因为美国棉花出口预估从1月时的1,000万包上调至1,070万包。(完)

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