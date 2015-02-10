美国债市：利率前景及公债供应拖累公债价格下滑，10年期公债收益率升穿2%

* 10年期公债收益率触及一个月高位

* 公债标售以及公司债交易令市场承压

* 数据带动对美国就业市场的乐观情绪

路透纽约2月10日 - 美国公债价格周二下滑，指标10年期公债收益率一个月来首次升穿2%，因投资人为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年中升息作准备，且将有大量公债供应进场。

根据汤森路透数据，10年期公债 收益率盘中高见2.016%，为1月9日来最高，尾盘报1.9897%，价格跌12/32。

30年期公债收益率 报2.5699%，价格大跌1-2/32，盘中高见2.596%。

“公债市场连跌四日，上周五强劲的非农就业报告余韵未歇。”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

上周公债市场下挫，部分因上周五公布的就业报告意外强劲，令许多投资人认为就业市场的强度会提升美联储提前，而不是推迟升息的机率。

FTN Financial的利率策略师Jim Vogel称，今日政府公布的数据显示，美国12月就业空缺由11月的484.7万增至502.8万，也显示美国就业市场不断改善。

“就业空缺数据巩固了1月就业报告传递出的信息。”Vogel在报告中指出。

根据汤森路透数据，对美联储利率变动最为敏感的短期公债周二价格下挫，五年期公债 跌2/32，收益率报1.5021%。

“短债仍在消化市场对美联储开始升息时机的预期，”LeBas称，“升息可能会提前。”

根据CME Fed Watch，市场走势显示美联储在6月升息的机率为70%，1月时为64%。

债市也在为本周640亿美元公债标售以及大规模的公司债发售预留空间，周一微软 为107.5亿美元公司债定价。

周二，美国财政部发售240亿美元三年期公债，得标利率为1.050%，认购倍数为3.34。

美国财政部还计划在周三发售240亿美元10年期公债，周四发售160亿美元30年期长债。(完)

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