全球金市：金价下滑，因美元上涨抵销欧元区忧虑

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
* 美元兑一篮子货币上涨0.2%
* 希腊和乌克兰忧虑削弱风险意愿
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周二下跌，因美元上涨，盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑。希腊和乌克兰忧虑降低风险意愿。
美元兑一篮子货币 上升0.2%，令金价升势停顿。
2018 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,233.52美元。
美国4月期金 收低9.30美元，报每盎司1,232.20美元。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔告诉记者，美联储应在6月升息。
RBC Capital Markets Global Futures黄金分析师George Gero表示，对美联储可能升息的臆测，加上股市上涨，增加基金的风险意愿。
这基本上盖过了对欧元区经济体质的忧虑。市场对希腊可能退出欧元区和乌克兰暴力冲突的担忧日益加重。这些因素周二也打压全球市场。投资者将关注周三欧元区财长会议，焦点放在希腊问题。
欧元计价黄金 处于略低于1,100欧元的水平。在1月26日，欧元计价黄金触及2013年4月26来最高的1,156.14欧元。
现货银 跌0.6%，报每盎司16.91美元。现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,207.25美元。现货钯金 跌1.2%，报每盎司767.70美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37