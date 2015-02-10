全球金市：金价下滑，因美元上涨抵销欧元区忧虑

* 美元兑一篮子货币上涨0.2%

* 希腊和乌克兰忧虑削弱风险意愿

路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周二下跌，因美元上涨，盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑。希腊和乌克兰忧虑降低风险意愿。

美元兑一篮子货币 上升0.2%，令金价升势停顿。

2018 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,233.52美元。

美国4月期金 收低9.30美元，报每盎司1,232.20美元。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔告诉记者，美联储应在6月升息。

RBC Capital Markets Global Futures黄金分析师George Gero表示，对美联储可能升息的臆测，加上股市上涨，增加基金的风险意愿。

这基本上盖过了对欧元区经济体质的忧虑。市场对希腊可能退出欧元区和乌克兰暴力冲突的担忧日益加重。这些因素周二也打压全球市场。投资者将关注周三欧元区财长会议，焦点放在希腊问题。

欧元计价黄金 处于略低于1,100欧元的水平。在1月26日，欧元计价黄金触及2013年4月26来最高的1,156.14欧元。

现货银 跌0.6%，报每盎司16.91美元。现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,207.25美元。现货钯金 跌1.2%，报每盎司767.70美元。(完)

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