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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 05:16 BJT

韩国数据：1月进口物价同比下跌19.2%，为1999年初来最快

路透首尔2月11日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月进口物价下
跌速度为1999年初来最快，物价压力仍然微不足道。
    
    1月以韩元计进口物价上年同期下降19.2%，此为1999年3月来最大降
幅，当时进口物价的跌幅为24.6%。12月以韩元计进口物价同比下跌13.0%
。
    
    央行表示，全球油价下跌导致韩国进口物价下滑。石油相关产品占该
国所有进口商品的30%。
    
    1月以韩元计出口物价较上年同期下滑8.5%，降速为四个月来最快，1
2月经修正后下跌4.4%。
    
    央行称，全球油价下跌也是导致韩国出口物价下降的原因所在。    

    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                   *1月　　12月     11月    10月     9月    
    进口物价
    较上年同期(%)  -19.2   -13.0    -8.0    -7.6    -8.9
    较上月(%)       -7.3    -5.1    -0.9    -1.1    -1.2

    出口物价
    较上年同期(%)  -8.5    -4.4    -2.2    -4.1    -6.6
    较上月(%)      -4.2    -2.6     1.2     0.7    -0.3

　　*有待修订(完)
  


 (编译 利棣儿；审校 母红)

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