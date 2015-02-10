韩国数据：1月进口物价同比下跌19.2%，为1999年初来最快

路透首尔2月11日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月进口物价下 跌速度为1999年初来最快，物价压力仍然微不足道。 1月以韩元计进口物价上年同期下降19.2%，此为1999年3月来最大降 幅，当时进口物价的跌幅为24.6%。12月以韩元计进口物价同比下跌13.0% 。 央行表示，全球油价下跌导致韩国进口物价下滑。石油相关产品占该 国所有进口商品的30%。 1月以韩元计出口物价较上年同期下滑8.5%，降速为四个月来最快，1 2月经修正后下跌4.4%。 央行称，全球油价下跌也是导致韩国出口物价下降的原因所在。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： *1月 12月 11月 10月 9月 进口物价 较上年同期(%) -19.2 -13.0 -8.0 -7.6 -8.9 较上月(%) -7.3 -5.1 -0.9 -1.1 -1.2 出口物价 较上年同期(%) -8.5 -4.4 -2.2 -4.1 -6.6 较上月(%) -4.2 -2.6 1.2 0.7 -0.3 *有待修订(完) (编译 利棣儿；审校 母红)