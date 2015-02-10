加拿大股市：微幅上涨，尽管油价下跌拖累能源股挫低

路透多伦多2月10日 - 加拿大指标股指周二微幅上涨，多个板块上涨，但轻微升幅大多被资源股下跌所抵销，因油价进一步下滑。

原油价格周二下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。

油价走低，抵销对希腊新政府和欧盟或将达成协议的希望。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.82点，或0.08%，报15,112.52点。10大类股中有八种收高。该指数在本月迄今升2.5%。