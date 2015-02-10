加拿大股市：微幅上涨，尽管油价下跌拖累能源股挫低

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透多伦多2月10日 - 加拿大指标股指周二微幅上涨，多个板块上涨，但轻微升幅大多被资源股下跌所抵销，因油价进一步下滑。
原油价格周二下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。
油价走低，抵销对希腊新政府和欧盟或将达成协议的希望。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.82点，或0.08%，报15,112.52点。10大类股中有八种收高。该指数在本月迄今升2.5%。
金矿股下挫1.2%，因金价回落。(完)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。