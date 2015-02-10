《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.80 -0.05 -0.14 417451
搜狐 50.71 -0.91 -1.76 435061
网易 114.85 +7.91 +7.40 1322076
百度 219.44 +4.41 +2.05 3560385
台湾
台湾积体电路 23.86 +1.19 +5.25 2939254
联电 2.45 +0.02 +0.82 77054
日月光 6.86 +0.28 +4.26 333841
硅品精密 8.45 +0.01 +0.12 2133956
和信超媒体 0.81 -0.01 -0.84 74585
友达 5.39 -0.13 -2.36 764358
中华电信 30.61 +0.36 +1.19 20662
台湾国际航电 54.11 +0.30 +0.56 1209257
香港
中国移动 66.77 -0.19 -0.28 283047
中国联通 16.50 -0.32 -1.90 237035
中国电信 62.70 +0.50 +0.80 9085
中芯国际 4.55 +0.22 +5.08 58383
电讯盈科 6.80 +0.10 +0.89 874
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37