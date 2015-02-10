版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.80 -0.05 -0.14 417451

搜狐 50.71 -0.91 -1.76 435061

网易 114.85 +7.91 +7.40 1322076

百度 219.44 +4.41 +2.05 3560385

台湾

台湾积体电路 23.86 +1.19 +5.25 2939254

联电 2.45 +0.02 +0.82 77054

日月光 6.86 +0.28 +4.26 333841

硅品精密 8.45 +0.01 +0.12 2133956

和信超媒体 0.81 -0.01 -0.84 74585

友达 5.39 -0.13 -2.36 764358

中华电信 30.61 +0.36 +1.19 20662

台湾国际航电 54.11 +0.30 +0.56 1209257

香港

中国移动 66.77 -0.19 -0.28 283047

中国联通 16.50 -0.32 -1.90 237035

中国电信 62.70 +0.50 +0.80 9085

中芯国际 4.55 +0.22 +5.08 58383

电讯盈科 6.80 +0.10 +0.89 874

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐