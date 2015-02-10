日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +2.4% +1.3% (较上年同期) +5.9% -14.6% 2月12日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月16日当周 2月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差55 出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.4% 进口(较上年同期) -- -11.0% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 2月16日(一) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -0.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.0% 2月17日(二) -- 韩国央行利率决议 2月 -- 2.00% 2月18日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差6,607 出口(较上年同期) -- +12.9% 进口(较上年同期) -- +1.9% (完)