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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值

    
    2月9日当周        
    
    2月11日(三)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  1月       -0.6%        -0.4%      
                             (较上年同期)                        +1.1%        +1.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                         12月       +2.4%        +1.3%
                     (较上年同期)                                +5.9%       -14.6%
    
    2月12日(四)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --       买超6,752
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --       卖超1,048
    
    2月13日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月16日当周
    
    2月15日(日) 
     --  韩国贸易收支(亿美元)                    1月修正值          --       顺差55
             出口(较上年同期)                    1月修正值          --        -0.4%
             进口(较上年同期)                                       --       -11.0% 
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季        +0.9%        -0.5%
                              (环比年率)                         +3.7%        -1.9%
     
    2月16日(一)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      12月          --        +8.7% 
    0430 日本工业生产                             12月修正值        --        +1.0%
             产能利用率(较前月)                                     --        -0.8%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               1月          --        -0.9%
                                (较上年同期)                        --        -2.0%
    
    2月17日(二)    
     --  韩国央行利率决议                              2月          --        2.00%
    
    2月18日(三)   
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          1月          --    逆差6,607
                 出口(较上年同期)                                   --        +12.9%
                 进口(较上年同期)                                   --         +1.9% (完)

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