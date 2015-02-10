日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +2.4% +1.3% (较上年同期) +5.9% -14.6% 2月12日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月16日当周 2月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差55 出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.4% 进口(较上年同期) -- -11.0% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 2月16日(一) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -0.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.0% 2月17日(二) -- 韩国央行利率决议 2月 -- 2.00% 2月18日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差6,607 出口(较上年同期) -- +12.9% 进口(较上年同期) -- +1.9% (完)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37