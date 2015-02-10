澳新经济指标预测--2月11日-2月18日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2% 2月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 增加0.5 增加3.74 全职就业人口(万人) -- 增加4.16 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.1% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.3% 2月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 62.6% 2月16日当周 2月15日(日) 2145 新西兰实质零售销售(较前季) 第四季 -- +1.5% (较上年同期) +4.1% 2月16日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +3.0% 2月17日(二) 暂无重要经济数据 2月18日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -- -1.5% 产出物价 -- -1.1% (完)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37