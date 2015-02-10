澳新经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2% 2月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 增加0.5 增加3.74 全职就业人口(万人) -- 增加4.16 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.1% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.3% 2月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 62.6% 2月16日当周 2月15日(日) 2145 新西兰实质零售销售(较前季) 第四季 -- +1.5% (较上年同期) +4.1% 2月16日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +3.0% 2月17日(二) 暂无重要经济数据 2月18日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -- -1.5% 产出物价 -- -1.1% (完)