更正-美国股市: 收高，苹果市值创纪录高位

(因译文有误，要点第二点应为“2001年1月以来最高”，而非“2011年1月”)

* 苹果为公司债定价后股价攀升，市值创纪录高位

* 美国12月就业空缺触及2001年1月来最高

* 道指上涨0.79%，标普500指数升1.07%，Nasdaq指数涨1.3%

路透纽约2月10日 - 美国股市周二收高，因寄望希腊债务磋商能达成协议，令欧洲局势稳定下来；同时，苹果股价上涨，成为首家美国企业市值超过7,000亿美元，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数。

苹果 股价大幅收高1.9%，报122.02美元，此前其为瑞郎计价的公司债定价。

标普公用事业股领升，因在上日大跌后反弹，能源股扳回跌幅，无视油价走软。

Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说，投资者聚焦在希腊和乌克兰消息。

“今日股市从50日移动均线反弹，纯粹受技术因素带动。基本面有些改善，因为乌克兰局势没有恶化。那是市场在周末颇担心的事件之一。希腊也仍然是焦点。”Sarhan说。

欧盟执委会称没有希腊债务解决方法的正式提议，尽管在欧元区财长及欧盟领袖会议之前，与希腊的磋商正密集进行。

MNSI援引消息人士报导，欧盟执委会预料将提出一个折衷方案。

道琼工业指数 上涨139.55点，或0.79%，至17,868.76点；标准普尔500指数 上扬21.85点，或1.07%，至2,068.59点；Nasdaq指数 大涨61.63点，或1.3%，至4,787.65点。

美国劳工部表示，12月就业空缺上升至503万个，为2001年1月来最高水平。形成对照，美国石油服务商哈利伯顿 称，预计将在全球裁员超过6,000人，因油价下跌。

油价在四个交易日内首次下跌，拖累能源指数 下挫最多1.9%，之后缩减跌幅，收低0.2%。

美国原油期货周二下挫约5%，此前国际能源署(IEA)警告称，随着库存持续上升，短期内油市可能有更多抛压。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约65亿股，低于过去五个交易日的日成交均值为75亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,739和1,324股，比率为1.31:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,678和1,070股，比率为1.57:1。

29只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；57只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，38只触及新低。(完)