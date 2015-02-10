更正-美国股市: 收高，苹果市值创纪录高位

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
(因译文有误，要点第二点应为“2001年1月以来最高”，而非“2011年1月”)
* 苹果为公司债定价后股价攀升，市值创纪录高位
* 美国12月就业空缺触及2001年1月来最高
* 道指上涨0.79%，标普500指数升1.07%，Nasdaq指数涨1.3%
路透纽约2月10日 - 美国股市周二收高，因寄望希腊债务磋商能达成协议，令欧洲局势稳定下来；同时，苹果股价上涨，成为首家美国企业市值超过7,000亿美元，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数。
苹果 股价大幅收高1.9%，报122.02美元，此前其为瑞郎计价的公司债定价。
标普公用事业股领升，因在上日大跌后反弹，能源股扳回跌幅，无视油价走软。
Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说，投资者聚焦在希腊和乌克兰消息。
“今日股市从50日移动均线反弹，纯粹受技术因素带动。基本面有些改善，因为乌克兰局势没有恶化。那是市场在周末颇担心的事件之一。希腊也仍然是焦点。”Sarhan说。
欧盟执委会称没有希腊债务解决方法的正式提议，尽管在欧元区财长及欧盟领袖会议之前，与希腊的磋商正密集进行。
MNSI援引消息人士报导，欧盟执委会预料将提出一个折衷方案。
道琼工业指数 上涨139.55点，或0.79%，至17,868.76点；标准普尔500指数 上扬21.85点，或1.07%，至2,068.59点；Nasdaq指数 大涨61.63点，或1.3%，至4,787.65点。
美国劳工部表示，12月就业空缺上升至503万个，为2001年1月来最高水平。形成对照，美国石油服务商哈利伯顿 称，预计将在全球裁员超过6,000人，因油价下跌。
油价在四个交易日内首次下跌，拖累能源指数 下挫最多1.9%，之后缩减跌幅，收低0.2%。
美国原油期货周二下挫约5%，此前国际能源署(IEA)警告称，随着库存持续上升，短期内油市可能有更多抛压。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约65亿股，低于过去五个交易日的日成交均值为75亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,739和1,324股，比率为1.31:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,678和1,070股，比率为1.57:1。
29只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；57只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，38只触及新低。(完)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。