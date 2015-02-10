《独家新闻》特斯拉CEO要炒掉海外高管；中国销售情况不佳--消息

特斯拉在中国的发展遇到了一些困难，包括两名高管离职，以及零售网络的建设慢于预期。

特斯拉最快可能在周三提出应对这些挫折的措施，届时马斯克计划向投资者介绍季度业绩。

“中国市场一直非常令人失望，肯定会影响公司的整体目标，”一名接近该公司的消息人士表示，“所以他们必须向外界展示，正在采取一些行动来削减成本。”(完)