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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 07:10 BJT

《全球汇市》美债收益率上扬支撑美元，欧盟会谈前关注欧元走势

澳元兑美元 最新报0.7774，回到0.7733至0.7877美元交易区间的低端附近。

一些主要货币在兑美元触及数年低点后即陷于区间交投，投资者寻找新的激励因素，调整美元多仓。

美元指数 走势明显体现了这种趋势。美元指数自1月23日触及11年高位95.481以来，一直在93.250至95.331之间波动。美元指数最新报94.735，上涨0.3%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1314 1.1319 -0.04 -6.47 1.2097

美元/日圆 119.42 119.41 +0.01 -0.22 119.68

欧元/日圆 135.11 135.17 -0.04 -6.68 144.78

美元/瑞郎 0.9272 0.9263 +0.10 -6.73 0.9941

英镑/美元 1.5256 1.5252 +0.03 -2.04 1.5573

美元/加元 1.2586 1.2586 +0.00 +8.33 1.1618

澳元/美元 0.7767 0.7769 -0.03 -4.91 0.8168

新西兰元/美元 0.7398 0.7402 -0.05 -5.12 0.7797

澳元/日圆 92.750 92.780 -0.03 -5.12 97.750

新西兰元/日圆 88.350 88.330 +0.02 -5.32 93.310

英镑/日圆 182.19 182.14 +0.03 -2.25 186.38

澳元/新西兰元 1.0490 1.0486 +0.04 +0.20 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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