《全球汇市》美债收益率上扬支撑美元，欧盟会谈前关注欧元走势

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
澳元兑美元 最新报0.7774，回到0.7733至0.7877美元交易区间的低端附近。
一些主要货币在兑美元触及数年低点后即陷于区间交投，投资者寻找新的激励因素，调整美元多仓。
美元指数 走势明显体现了这种趋势。美元指数自1月23日触及11年高位95.481以来，一直在93.250至95.331之间波动。美元指数最新报94.735，上涨0.3%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1314 1.1319 -0.04 -6.47 1.2097
美元/日圆 119.42 119.41 +0.01 -0.22 119.68
欧元/日圆 135.11 135.17 -0.04 -6.68 144.78
美元/瑞郎 0.9272 0.9263 +0.10 -6.73 0.9941
英镑/美元 1.5256 1.5252 +0.03 -2.04 1.5573
美元/加元 1.2586 1.2586 +0.00 +8.33 1.1618
澳元/美元 0.7767 0.7769 -0.03 -4.91 0.8168
新西兰元/美元 0.7398 0.7402 -0.05 -5.12 0.7797
澳元/日圆 92.750 92.780 -0.03 -5.12 97.750
新西兰元/日圆 88.350 88.330 +0.02 -5.32 93.310
英镑/日圆 182.19 182.14 +0.03 -2.25 186.38
澳元/新西兰元 1.0490 1.0486 +0.04 +0.20 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/洪曦/李爽 审校 龚芳/张荻/于春红)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37