《综述》G20会议誓言采取行动推动经济增长，关注希腊问题

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
“G20所有国家明显存在共识，都认为采取这些货币政策是出于国内原因，是为了实现央行的物价目标，”他表示。
日本央行总裁黑田东彦对记者表示，会议上无人批评其激进的货币宽松政策。
**希腊阴影**
公报也呼吁各国协调行动打击恐怖组织的资金活动，呼吁以“制定指导方针以加强支付系统的透明度，藉此降支付系统被用于恐怖主义融资与洗钱的风险。”
官员表示，最终公报没有特别提及希腊，但希腊与欧元区达成新债务协议的努力，却是会议期间各双边会谈及其它分组讨论的重要议题。
魏德曼接受路透采访时表示，希腊需要作出可信的努力才能重新站稳脚跟，应该收紧公共财政和推进经济改革。这表明他无意在与希腊的僵持局面中让步。
他也称欧元区受金融稳定风险影响的可能性已远低于从前，银行因对希腊敞口缩小而稳定性提高，目前受间接影响的风险也降低。(完) (编译 孙茉莉/许娜/张荻/陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)