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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:36 BJT

《综述》G20会议誓言采取行动推动经济增长，关注希腊问题

“G20所有国家明显存在共识，都认为采取这些货币政策是出于国内原因，是为了实现央行的物价目标，”他表示。

日本央行总裁黑田东彦对记者表示，会议上无人批评其激进的货币宽松政策。

**希腊阴影**

公报也呼吁各国协调行动打击恐怖组织的资金活动，呼吁以“制定指导方针以加强支付系统的透明度，藉此降支付系统被用于恐怖主义融资与洗钱的风险。”

官员表示，最终公报没有特别提及希腊，但希腊与欧元区达成新债务协议的努力，却是会议期间各双边会谈及其它分组讨论的重要议题。

魏德曼接受路透采访时表示，希腊需要作出可信的努力才能重新站稳脚跟，应该收紧公共财政和推进经济改革。这表明他无意在与希腊的僵持局面中让步。

他也称欧元区受金融稳定风险影响的可能性已远低于从前，银行因对希腊敞口缩小而稳定性提高，目前受间接影响的风险也降低。(完) (编译 孙茉莉/许娜/张荻/陈宗琦；审校 张涛)
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