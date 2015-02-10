国际油市：美国原油期货升逾1美元，因美国原油库存增幅低于预期

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透首尔2月11日 - 美国原油期货周三在亚洲盘初短暂升逾1美元，触及每桶51.14美元，之前美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存增幅小于预期。
2313GMT，美国3月原油期货涨0.67美元报每桶50.69美元，扳回上日部分跌幅。上日该合约结算价跌2.84美元或5.4%至50.02美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张明钧)
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1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。