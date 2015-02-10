国际油市：美国原油期货升逾1美元，因美国原油库存增幅低于预期

路透首尔2月11日 - 美国原油期货周三在亚洲盘初短暂升逾1美元，触及每桶51.14美元，之前美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存增幅小于预期。

2313GMT，美国3月原油期货涨0.67美元报每桶50.69美元，扳回上日部分跌幅。上日该合约结算价跌2.84美元或5.4%至50.02美元。(完)