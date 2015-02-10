希腊政治：总理齐普拉斯轻松赢得议会信任投票

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透雅典2月11日 - 希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到撙节和纾困计划中去。
齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)在国会中控制了149个议席，加上同盟党派--反撙节右翼党派独立希腊人党的支持，使他在议会300个席位中赢得162位议员的支持。
本次投票正值周三欧元区财长及周四欧盟领袖召开危机会议之前，这些会议将讨论希腊的未来，目前希腊退出欧元区的危机不断升温，而该国的退出可能引发更大范围的金融动荡。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。