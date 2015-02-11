中国央行：去年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点

路透北京2月11日 - 中国央行在最新发布的四季度货币政策执行报告中透露，2014年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点，今年将逐步推广分支行信贷资产质押和央行内部评级试点。

央行表示，试点工作是为保障央行债权安全，解决中小金融机构合格抵押品相对不足的问题，将经央行内部评级的金融机构优质信贷资产纳入央行合格抵押品范围，完善中央银行抵押品管理框架。

报告并称，目前试点地区初步建立了信贷资产质押再贷款的基本制度、操作规程和央行内部评级数据库，并开展了信贷资产质押再贷款操作，形成了可复制可推广的经验。

中国央行于2014年初调整再贷款分类，设立信贷政策支持再贷款类别，包括支农再贷款和新设的支小再贷款，并创设抵押补充贷款（PSL），主要发挥促进信贷结构调整的作用，支持金融机构扩大对“三农”、小微企业和棚改等国民经济重点领域和薄弱环节的信贷 投放。

同时，进一步完善信贷政策支持再贷款和再贴现管理政策，多次增加支农再贷款、支小再贷款和再贴现额度。