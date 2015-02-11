金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透2月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.62%，报966.83点。
中国股市：沪综指收升1.5%连两日反弹，CPI数据强化政策宽松预期
香港股市：扳回跌幅收平，中国将宽松政策的预期提振人气
中国汇市：人民币收至两周半高位，套利盘退潮而通胀数据未兴波澜
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.77%，报48,510.28点。股市在四个交易日内第三日下跌，主要受市场对淡水河谷 获利了结的打压。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元跌至2004年底以来最低位，因其主要贸易伙伴中国的经济数据令人失望，且外界担忧巴西经济状况。雷亚尔兑美元收在2.8349/64，上日收报2.7767/74。
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南非股市：温和收高，连涨第四日。指标Top-40绩优股指数 收升0.09%报45,916点，综合指数 持平于52,109点。
南非汇市：兰特跌至一个月低点，因希腊债务忧虑及乌克兰冲突压制风险意愿
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印度股市：收涨，中止前七日的跌势，受市场对绩优股的买盘带动，因投资者摆脱了反腐败政党在德里邦竞选胜利的忧虑，转而关注即将公布的预算。NSE指数 收高0.46%；指标BSE指数 涨0.45%。
印度汇市：卢比兑美元 跌至62.18/19，上日收在62.1650/1750，因石油企业及外资银行浮现美元需求。交易商称，美元指数劲扬亦压制卢比。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.74%至825.890；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.49%至453.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.61%至65.4550卢布；卢布兑欧元 升值0.39%至74.1350卢布。(完) (整理 于春红; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)