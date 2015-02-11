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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:33 BJT

金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

路透2月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.62%，报966.83点。

中国股市：沪综指收升1.5%连两日反弹，CPI数据强化政策宽松预期

香港股市：扳回跌幅收平，中国将宽松政策的预期提振人气

中国汇市：人民币收至两周半高位，套利盘退潮而通胀数据未兴波澜

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.77%，报48,510.28点。股市在四个交易日内第三日下跌，主要受市场对淡水河谷 获利了结的打压。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元跌至2004年底以来最低位，因其主要贸易伙伴中国的经济数据令人失望，且外界担忧巴西经济状况。雷亚尔兑美元收在2.8349/64，上日收报2.7767/74。

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南非股市：温和收高，连涨第四日。指标Top-40绩优股指数 收升0.09%报45,916点，综合指数 持平于52,109点。

南非汇市：兰特跌至一个月低点，因希腊债务忧虑及乌克兰冲突压制风险意愿

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印度股市：收涨，中止前七日的跌势，受市场对绩优股的买盘带动，因投资者摆脱了反腐败政党在德里邦竞选胜利的忧虑，转而关注即将公布的预算。NSE指数 收高0.46%；指标BSE指数 涨0.45%。

印度汇市：卢比兑美元 跌至62.18/19，上日收在62.1650/1750，因石油企业及外资银行浮现美元需求。交易商称，美元指数劲扬亦压制卢比。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.74%至825.890；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.49%至453.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.61%至65.4550卢布；卢布兑欧元 升值0.39%至74.1350卢布。(完) (整理 于春红; 审校 龚芳)
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