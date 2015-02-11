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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月11日

* 头版头条:

--中共中央总书记习近平主持召开中央财经领导小组第九次会议，听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报，审议研究京津冀协同发展规划纲要。

* 其他:

--保监会副主席黄洪表示，目前财政部、国税总局、保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快出台。保险业具有投资健康产业的强烈愿望和资金实力，保险公司对于投资医疗机构有强烈的意愿。

--中国证券登记结算公司公布，上周沪深两市新增A股开户数384,331户，环比减少18.95%。当周参与交易的A股账户数1,870.13万户，环比减少12.44%。

--中国中铁 发布非公开发行股票预案，计划募资120亿元人民币。公司拟以不低于7.65元/股的价格，向包括控股股东中铁工在内的不超过10名特定投资者，非公开发行A股股票不超过156,862万股。

--方正证券 股东争斗阴云正在逐渐消散。公司公告称，此前陷入互掐僵局的北大方正集团和政泉控股联合提议，解除所有董事、监事职务，定于2月27日召开股东大会改选董事会、监事会。此外，曾执意单独改选董事会的政泉控股也宣布，取消原定于2月16日举行的临时股东大会。

--中国铝业 拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的焦作万方 不超过1.2亿股股份（约占焦作万方总股本比例的9.98%）。本次减持完毕后，中国铝业的持股比例将下降至6.87%，退为第三大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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