《中国报摘》--中国证券报2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 头版头条:
--中共中央总书记习近平主持召开中央财经领导小组第九次会议，听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报，审议研究京津冀协同发展规划纲要。
* 其他:
--保监会副主席黄洪表示，目前财政部、国税总局、保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快出台。保险业具有投资健康产业的强烈愿望和资金实力，保险公司对于投资医疗机构有强烈的意愿。
--中国证券登记结算公司公布，上周沪深两市新增A股开户数384,331户，环比减少18.95%。当周参与交易的A股账户数1,870.13万户，环比减少12.44%。
--中国中铁 发布非公开发行股票预案，计划募资120亿元人民币。公司拟以不低于7.65元/股的价格，向包括控股股东中铁工在内的不超过10名特定投资者，非公开发行A股股票不超过156,862万股。
--方正证券 股东争斗阴云正在逐渐消散。公司公告称，此前陷入互掐僵局的北大方正集团和政泉控股联合提议，解除所有董事、监事职务，定于2月27日召开股东大会改选董事会、监事会。此外，曾执意单独改选董事会的政泉控股也宣布，取消原定于2月16日举行的临时股东大会。
--中国铝业 拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的焦作万方 不超过1.2亿股股份（约占焦作万方总股本比例的9.98%）。本次减持完毕后，中国铝业的持股比例将下降至6.87%，退为第三大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)