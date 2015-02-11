更新版 1-美国金融：纽约州对受外汇操纵调查的银行发出传票--消息

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
纽约时报周一报导称，美国司法部目前正在敦促四大银行就操纵问题的刑事指控认罪。
一名人士指出，DFS正与司法部联系，两项齐头并进的调查可能会同一时间做出结论，不过尚未有任何决议。
另一名熟悉事况的消息人士称，纽约州发给瑞士信贷、高盛、法国兴业银行及法国巴黎银行的传票是在12月发出，要求他们提供银行在执行算法来接受或拒绝交易时自由裁量的相关信息。
消息人士称，这些银行1月底开始按要求提出相关讯息，而且已经与负责调查的官员会面。
消息人士称，关键在于发出买卖交易单到成交之间的时间，以及银行是否在这段时间内与客户对赌。一名消息人士称，至少有一家银行声称程序中设定暂停时间的目的在于避免受到高频交易商的冲击。
但其他熟知行业作法的人士称，时间落差是银行业者操纵汇率好从中得利的方法之一。
交易商在线上聊天内容的文本显示，他们一起操纵汇率，这些文本使得相关调查在11月达成和解。
一名消息人士称，也有一些文本显示，他们讨论到用运算法来操纵汇率。
高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行及法国兴业银行的代表均拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。