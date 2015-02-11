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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 09:11 BJT

更新版 1-美国金融：纽约州对受外汇操纵调查的银行发出传票--消息

纽约时报周一报导称，美国司法部目前正在敦促四大银行就操纵问题的刑事指控认罪。

一名人士指出，DFS正与司法部联系，两项齐头并进的调查可能会同一时间做出结论，不过尚未有任何决议。

另一名熟悉事况的消息人士称，纽约州发给瑞士信贷、高盛、法国兴业银行及法国巴黎银行的传票是在12月发出，要求他们提供银行在执行算法来接受或拒绝交易时自由裁量的相关信息。

消息人士称，这些银行1月底开始按要求提出相关讯息，而且已经与负责调查的官员会面。

消息人士称，关键在于发出买卖交易单到成交之间的时间，以及银行是否在这段时间内与客户对赌。一名消息人士称，至少有一家银行声称程序中设定暂停时间的目的在于避免受到高频交易商的冲击。

但其他熟知行业作法的人士称，时间落差是银行业者操纵汇率好从中得利的方法之一。

交易商在线上聊天内容的文本显示，他们一起操纵汇率，这些文本使得相关调查在11月达成和解。

一名消息人士称，也有一些文本显示，他们讨论到用运算法来操纵汇率。

高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行及法国兴业银行的代表均拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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