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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:20 BJT

日本个股：三菱UFJ金融集团计划增加外部董事数量--消息人士

路透东京2月11日 - 熟悉情况的消息人士称，三菱UFJ金融集团 计划在董事会中增加更多来自外部的董事，管理结构更加偏向美式风格。

日本政府一直要求企业增加外部董事，在当前大型日企坐拥海量现金的情况下，帮助提升股东利益。

海外投资者长期批评日本企业的孤岛文化，认为其忽视股东而偏向雇员和商业合作伙伴，导致股东权益报酬率(ROE)持续偏低。

财务大臣麻生太郎上月称囤有大量现金的企业为“守财奴”，并称改善公司治理将促使这些企业把手中的资金用于增加资本支出、提高薪资以及股东分红。

三菱UFJ金融集团还需要调整公司治理标准，令其能够适应管理快速扩张的海外业务。

消息人士称，三菱UFJ金融集团计划增加外部董事人数，但具体数量尚未决定。董事会现有15名成员，外部董事有五名。该消息人士未获授权公开讨论此事。

消息人士表示，该行将在6月年度股东大会上就此事进行投票。

三菱UFJ金融集团发言人拒绝置评。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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