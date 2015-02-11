《新兴市场重要经济事件预告》--2月11日-2月18日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月11日(三)
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。
曼谷--泰国央行公布1月议息会议的会议记录(0200)。
2月12日(四)
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
利马--秘鲁央行举行货币政策会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。
2月13日(五)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议的会议记录。
2月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月17日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会发布利率声明)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议(0100)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
2月18日(三)
温得和克--纳米比亚央行举行货币政策会议。
阿克拉--加纳央行公布政策利率决定(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)