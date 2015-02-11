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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:18 BJT

韩国企业：Samsung Display计划投资4万亿韩元新建OLED生产线

路透首尔2月11日 - 韩国科技巨擘三星电子 旗下的Samsung Display周三表示，将投资4万亿韩元(36亿美元)在韩国新建一条有机电激发光显示器(OLED)生产线。

Samsung Display发言人对路透表示，这项投资的时间跨度为2015-2017年，新建生产线将生产用于智能手机等消费电子产品的中小型OLED显示器。他拒绝评论投资完成后新生产线的产能。

另有韩国联合通讯社周三报导称，LG显示器 计划今年投资1-1.2万亿韩元扩大现有大屏幕OLED显示器生产线的产能。LG显示器拒绝置评。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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