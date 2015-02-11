《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7535港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高139.55点，或0.79%，报17,868.76点。因寄望希腊债务磋商能达成协议 ，令欧洲局势稳定下来。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 140.500 -1.25 27307 10.894 -0.42 中国铝业 10.880 1.02 24451 3.374 -1.05 中国移动 66.770 -0.28 283047 103.540 -0.15 中国人寿 59.900 1.11 32830 30.962 -0.28 中石油 109.740 -1.21 54746 8.509 -0.72 中石化 79.190 -0.21 24830 6.140 0.00 汇丰控股 45.620 -1.62 3488041 70.743 -1.54 中电信 62.700 0.80 9085 4.861 0.03 中国联通 16.500 -1.90 237035 12.793 1.21 兖州煤业 7.870 0.51 14154 6.102 -0.94 华能国际 47.760 2.03 28078 9.258 -0.35 南方航空 23.900 0.93 14971 3.706 2.10 东方航空 23.220 1.04 11671 3.601 1.14 中芯国际 4.550 5.08 58383 0.706 -2.00 （完）
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)