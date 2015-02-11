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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月11日

路透香港2月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7535港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周二收高139.55点，或0.79%，报17,868.76点。因寄望希腊债务磋商能达成协议
 ，令欧洲局势稳定下来。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       140.500   -1.25      27307            10.894      -0.42
 中国铝业                      10.880    1.02      24451             3.374      -1.05
 中国移动                      66.770   -0.28     283047           103.540      -0.15
 中国人寿                      59.900    1.11      32830            30.962      -0.28
 中石油                       109.740   -1.21      54746             8.509      -0.72
 中石化                        79.190   -0.21      24830             6.140       0.00
 汇丰控股                      45.620   -1.62    3488041            70.743      -1.54
 中电信                        62.700    0.80       9085             4.861       0.03
 中国联通                      16.500   -1.90     237035            12.793       1.21
 兖州煤业                       7.870    0.51      14154             6.102      -0.94
 华能国际                      47.760    2.03      28078             9.258      -0.35
 南方航空                      23.900    0.93      14971             3.706       2.10
 东方航空                      23.220    1.04      11671             3.601       1.14
 中芯国际                       4.550    5.08      58383             0.706      -2.00 （完）
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