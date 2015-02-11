《中国已公布新股发行上市日程表》--2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/11 沪 弘讯科技 732015 5,010 10.60 22.97 西南证券 2/16
2/11 沪 柯 利 达 732828 3,000 17.20 22.93 东吴证券 2/16
2/11 沪 银龙股份 732969 5,000 13.79 22.61 海通证券 2/16
*2/12 沪 继峰股份 732997 6,000 7.97 17.33 东方花旗 2/17
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 环能科技 1,800 15.21 22.97 中信建投
-- 深 光华科技 3,000 12.31 22.80 广发证券
-- 深 仙坛股份 3,985 5.28 22.96 民生证券
-- 深 五洋科技 2,000 8.27 22.59 海通证券
-- 深 力星股份 2,800 9.13 22.83 海通证券
-- 深 博 世 科 1,550 10.00 22.97 国金证券
-- 深 鲁 亿 通 2,200 10.30 22.89 国信证券
-- 深 唐德影视 2,000 22.83 22.96 齐鲁证券
-- 深 红相电力 2,217 10.46 18.34 长江证券
-- 深 天孚通信 1,859 21.41 18.78 东吴证券
-- 深 三圣特材 2,400 20.37 21.22 申银万国
-- 深 富煌钢构 3,034 7.22 22.24 平安证券
-- 深 木 林 森 4,450 21.50 22.83 平安证券
-- 沪 共进股份 7,500 11.95 19.27 国信证券
-- 沪 济民制药 4,000 7.36 22.96 安信证券
-- 沪 维力医疗 2,500 15.40 22.87 齐鲁证券
-- 沪 杭电股份 5,335 11.65 22.84 华林证券
-- 沪 好 莱 客 2,450 19.57 19.00 广发证券
-- 沪 益丰药房 4,000 19.47 22.93 中信证券
-- 沪 东兴证券 50,000 9.18 22.97 瑞银证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)