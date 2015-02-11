《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
*工商时报：
--经济部昨日召开抗旱会议，次长杨伟甫表示，依水情研判，启动二阶限水已无法避免，自2月26日起，新北（林口、板新）、桃竹苗、台中、北彰化、台南及高雄地区，将进行第二阶段限水，全台逾5千户大用水户受影响。若旱象未改善，5月底前恐进入三阶段限水，即分区轮流供水。
--财政部修正版的房地合一税草案昨日再次向毛揆简报，财政部拟放宽自用宅免税门槛，无论持有房屋栋数多寡，出售不动产可享有自住一户免税优惠，但限制持有五年才能适用；另外，二年内交易制定差别税率20%，避免自用住宅短期炒作歪风再起。
--金管会全力向海外〞吸金〞，金管会10日宣布，本周起开放外国旅客、陆客来台可凭单一证件开银行国际金融业务分行（OBU）帐户，即外国护照或大陆居民往来台湾通行证即可成功开户，不必再特地到移民署申请统一证号，预估可吸引境外旅客来台开户理财。
*经济日报：
--为争取加入跨太平洋伙伴协定（TPP），经济部〞拟准许〞骨髓、血管、头骨肉、面颊肉、食道肌与牛油等六项牛杂碎进口，上周五经济部长邓振中在访美前，已拜访立院国民党团争取支持。国民党政策会执行长赖士葆表示，经济部说明，新增开放的牛杂碎品项不属内脏（胸部之内）部分，原本就不在限制范围，符合世界动物卫生组织（OIE）相关规定。对于后续可能冲击，国民党团仍会持续监督。
--大陆经济持续下行，台商经营环境日趋困难，海协会长陈德铭、大陆国台办主任张志军近日将先后到长三角探视台商，了解台商〞新常态〞下的经营情况。另外，张志军选在过年前与台商会面，预计13日到上海，下午与台商座谈，14日再转到昆山，了解并听取台商的经营问题，也有安抚台商的用意。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)