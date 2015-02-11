版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月11日

*工商时报：

--经济部昨日召开抗旱会议，次长杨伟甫表示，依水情研判，启动二阶限水已无法避免，自2月26日起，新北（林口、板新）、桃竹苗、台中、北彰化、台南及高雄地区，将进行第二阶段限水，全台逾5千户大用水户受影响。若旱象未改善，5月底前恐进入三阶段限水，即分区轮流供水。

--财政部修正版的房地合一税草案昨日再次向毛揆简报，财政部拟放宽自用宅免税门槛，无论持有房屋栋数多寡，出售不动产可享有自住一户免税优惠，但限制持有五年才能适用；另外，二年内交易制定差别税率20%，避免自用住宅短期炒作歪风再起。

--金管会全力向海外〞吸金〞，金管会10日宣布，本周起开放外国旅客、陆客来台可凭单一证件开银行国际金融业务分行（OBU）帐户，即外国护照或大陆居民往来台湾通行证即可成功开户，不必再特地到移民署申请统一证号，预估可吸引境外旅客来台开户理财。

*经济日报：

--为争取加入跨太平洋伙伴协定（TPP），经济部〞拟准许〞骨髓、血管、头骨肉、面颊肉、食道肌与牛油等六项牛杂碎进口，上周五经济部长邓振中在访美前，已拜访立院国民党团争取支持。国民党政策会执行长赖士葆表示，经济部说明，新增开放的牛杂碎品项不属内脏（胸部之内）部分，原本就不在限制范围，符合世界动物卫生组织（OIE）相关规定。对于后续可能冲击，国民党团仍会持续监督。

--大陆经济持续下行，台商经营环境日趋困难，海协会长陈德铭、大陆国台办主任张志军近日将先后到长三角探视台商，了解台商〞新常态〞下的经营情况。另外，张志军选在过年前与台商会面，预计13日到上海，下午与台商座谈，14日再转到昆山，了解并听取台商的经营问题，也有安抚台商的用意。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐