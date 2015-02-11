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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:32 BJT

中港个股：中国中铁拟定增募资至多120亿元，投向多个基建项目等

路透上海2月11日 - 中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司 周三公告称，拟非公开发行A股募资至多120亿元人民币，主要投向轨道交通和公路建设多个基建项目以及偿还贷款等。

刊登在上海证券交易所的公告显示，本次非公开发行A股股票的数量不超过156,862万股，发行价不低于7.65元/股，发行对象为包括控股股东中国铁路工程总公司在内的不超过10名特定投资者，其中中铁工拟以现金认购不低于本次非公开发行A股股票数量的20%。

本次募集资金净额将用于深圳市轨道交通11号线BT项目、石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目、广佛江快速通道江门大道北线工程BT项目、霍永高速公路永和至永和关段BT项目、神佳米高速公路神木至佳县段BOT项目以及偿还银行贷款共计六个项目。

中国中铁表示，本次募集资金将主要用于基建建设业务，募投项目实施将有利于提升公司基建建设业务市场竞争力，为公司优化业务结构和增强综合实力提供强有力支撑。

而截至2014年9月末，公司资产负债率为84.18%，本次发行募集资金到位并偿还部分银行贷款有助于公司降低资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。

公告并指出，本次发行后中铁工的持股比例不低于51%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。

去年12月，另一家大型综合建设集团--中国铁建股份有限公司 亦曾公告称，拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资至多99.36亿元。

中国中铁股票因筹划非公开发行事宜上周一(2月2日)起停牌，停牌前A股收报8.14元人民币。(完)

参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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