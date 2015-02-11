中港个股：中国中铁拟定增募资至多120亿元，投向多个基建项目等

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透上海2月11日 - 中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司 周三公告称，拟非公开发行A股募资至多120亿元人民币，主要投向轨道交通和公路建设多个基建项目以及偿还贷款等。
刊登在上海证券交易所的公告显示，本次非公开发行A股股票的数量不超过156,862万股，发行价不低于7.65元/股，发行对象为包括控股股东中国铁路工程总公司在内的不超过10名特定投资者，其中中铁工拟以现金认购不低于本次非公开发行A股股票数量的20%。
本次募集资金净额将用于深圳市轨道交通11号线BT项目、石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目、广佛江快速通道江门大道北线工程BT项目、霍永高速公路永和至永和关段BT项目、神佳米高速公路神木至佳县段BOT项目以及偿还银行贷款共计六个项目。
中国中铁表示，本次募集资金将主要用于基建建设业务，募投项目实施将有利于提升公司基建建设业务市场竞争力，为公司优化业务结构和增强综合实力提供强有力支撑。
而截至2014年9月末，公司资产负债率为84.18%，本次发行募集资金到位并偿还部分银行贷款有助于公司降低资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。
公告并指出，本次发行后中铁工的持股比例不低于51%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。
去年12月，另一家大型综合建设集团--中国铁建股份有限公司 亦曾公告称，拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资至多99.36亿元。
中国中铁股票因筹划非公开发行事宜上周一(2月2日)起停牌，停牌前A股收报8.14元人民币。(完)
参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)