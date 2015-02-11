《中国报摘》--其他报纸重要消息2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
**上海证券报**
--50ETF期权上市的第二个交易日，期权市场运行平稳，各档期权定价合理，持仓量较前一交易日大幅增长65.5%。市场普遍认为，伴随着市场的稳步发展及投资者对交易规则的熟悉，预计未来将有更多的投资者投身这一新兴市场，持仓量有望继续提升。
**证券时报**
--保监会公告称，同意安邦人寿增资190亿，注册资本变更为307.9亿元。
**第一财经日报**
--民生银行 于近日召开了2015年全行经营工作会议。会议前夕，安邦保险董事长吴小晖致电民生银行董事长洪崎表示，安邦只做财务投资者，会全力支持民生银行董事会工作。
**21世纪经济报道**
--中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国宏观经济政策注重短期(流动性松紧适度)、中期(推进财政金融整体改革)和长期(重塑经济增长)政策的协调一致，将是规避微刺激累积成中刺激和大刺激、去杠杆演变成加杠杆、调结构难以有效推动的良方。
**人民日报**
--“新华-浦发长三角小微企业景气指数”显示：2014年下半年度长三角小微企业景气状况进一步好转，综合景气总指数为109.04，处于“微景气”区间的上沿，比上半年的105.48略有上升。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)