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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月11日

**上海证券报**

--50ETF期权上市的第二个交易日，期权市场运行平稳，各档期权定价合理，持仓量较前一交易日大幅增长65.5%。市场普遍认为，伴随着市场的稳步发展及投资者对交易规则的熟悉，预计未来将有更多的投资者投身这一新兴市场，持仓量有望继续提升。

**证券时报**

--保监会公告称，同意安邦人寿增资190亿，注册资本变更为307.9亿元。

**第一财经日报**

--民生银行 于近日召开了2015年全行经营工作会议。会议前夕，安邦保险董事长吴小晖致电民生银行董事长洪崎表示，安邦只做财务投资者，会全力支持民生银行董事会工作。

**21世纪经济报道**

--中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国宏观经济政策注重短期(流动性松紧适度)、中期(推进财政金融整体改革)和长期(重塑经济增长)政策的协调一致，将是规避微刺激累积成中刺激和大刺激、去杠杆演变成加杠杆、调结构难以有效推动的良方。

**人民日报**

--“新华-浦发长三角小微企业景气指数”显示：2014年下半年度长三角小微企业景气状况进一步好转，综合景气总指数为109.04，处于“微景气”区间的上沿，比上半年的105.48略有上升。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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