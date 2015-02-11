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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:32 BJT

《交易视点》台债随着年关到来，交易将冷清--群益金鼎证

路透台北2月11日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，随着年关到来，交易商逐渐离场，市场将冷清。五年期103/15 区间预估在0.97-1.0%。10年期103/13 区间预估在1.57-1.61%。

至于美债周一欧洲盘在希腊谈判不顺利下利率小幅压回，但到纽约盘仍受卖压推升利率，十年期 收在1.97%。

选择权市场无成交。利率交换(IRS)市场利率随现货走升，成交零星。4年成交1.16-1.17%，5年成交1.26-1.27%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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