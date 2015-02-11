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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 08:39 BJT

路透调查：美国上周原油库存料升至纪录新高，馏分油库存或下降

路透2月10日 - 周二公布的路透调查显示，截至2月6日的一周，美国
商业原油和汽油库存均料增加，但馏分油库存可能下降。
    
    原油库存已连续四周处在纪录高位。调查显示，受访分析师预计该库
存会再增加370万桶，若果真如此，势将创下纪录新高。

    这项调查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公
布一周库存报告前进行的。
    
    “原油供应料显示再次大幅增加，主要因日进口料增加30-40万桶，
”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。他预计原油库
存增加480万桶。
    
    美国能源资料协会(EIA)上周公布数据显示，1月30日止当周美国原油
库存连续第四周增长，并触及纪录高位；汽油和馏分油库存亦增加，因炼
厂增加产量。 
    
    调查显示，上周炼厂产能利用率或较前周的89.9%下滑0.2个百分点。
    
    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降80万桶，汽油库存料
增加20万桶。
        
    API周二公布，美国最近一周原油库存增加160万桶，汽油库存增加16
0万桶，馏分油库存增加49.7万桶。 
    
    EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完)
  
 (编译 李爽  审校 许娜)
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