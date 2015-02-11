《中国债券市场每日交易备忘》--2月11日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国人民银行10日发布的《2014年第四季度中国货币政策执行报告》提出，下一阶段 将更加主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放在更加重要位置，保持政策的连续性和 稳定性，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调 整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，促进经济科学发展、可持续发展。 --上交所表示，期权作为金融衍生产品，具有价格波动较高、杠杆比率变化大等特点。 因此，国际市场上的期权交易都采取“T+0”制度，上交所在产品设计时也遵循了这一惯例 。 --国资委副主任张喜武在近日举行的中央企业负责人经营业绩考核工作会议上表示，今 年将调整和改进央企负责人经营业绩考核目标确定机制，推动业绩考核目标与财务预算目标 、工资总额调控目标紧密衔接，引入奋斗目标，奋斗目标要与中央企业保增长要求紧密衔接 ，利润总额目标增长水平原则上不低于上年。 --保监会副主席黄洪10日在中国政府网进行在线访谈时表示，目前财政部、国税总局、 保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快出台。保险业具有投资健康产业的强 烈愿望和资金实力，保险公司对于投资医疗机构有强烈的意愿。 --中证指数有限公司将于3月12日正式发布中证信息安全主题指数和中证基建工程指数 。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次