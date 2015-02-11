《中国债券市场每日交易备忘》--2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国人民银行10日发布的《2014年第四季度中国货币政策执行报告》提出，下一阶段 将更加主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放在更加重要位置，保持政策的连续性和 稳定性，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调 整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，促进经济科学发展、可持续发展。 --上交所表示，期权作为金融衍生产品，具有价格波动较高、杠杆比率变化大等特点。 因此，国际市场上的期权交易都采取“T+0”制度，上交所在产品设计时也遵循了这一惯例 。 --国资委副主任张喜武在近日举行的中央企业负责人经营业绩考核工作会议上表示，今 年将调整和改进央企负责人经营业绩考核目标确定机制，推动业绩考核目标与财务预算目标 、工资总额调控目标紧密衔接，引入奋斗目标，奋斗目标要与中央企业保增长要求紧密衔接 ，利润总额目标增长水平原则上不低于上年。 --保监会副主席黄洪10日在中国政府网进行在线访谈时表示，目前财政部、国税总局、 保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快出台。保险业具有投资健康产业的强 烈愿望和资金实力，保险公司对于投资医疗机构有强烈的意愿。 --中证指数有限公司将于3月12日正式发布中证信息安全主题指数和中证基建工程指数 。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)