《交易视点》台债将观察10新券的发行前交易，市场料清淡--元大宝来证

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场量缩等待30年期标售结果出炉，符合市场预期在投标状况不佳之下，财政部截标在2.4%为预估得标区间上缘，开标后市场对于标债利空反应平静看待，殖利率推升力道减退。终场10年券103/13 殖利率较上一交易日微幅上扬0.15基点，收在1.5965%，成交量36亿。五年券103/15 较上一交易日上扬1基点，收在0.995%，成交量6.5亿。
美国公债殖利率连续上涨四日，持续反应非农就业数据强劲，增强投资人对美国未来经济前景稳定成长的信心，FED可能于年中就升息且本周将有新公债标售，使得10年期公债 向上突破2.0%整数关卡，终场指标10年期公债收在2.0037%，与前一交易日殖利率上扬2.87基点。
本周在30年长债标售结束后，市场对主要利空平淡看待，转而观察今日本年度首发10年期新券发行前交易，但离台湾市场封关剩三个交易日，发行前交易不易放大；而台债短线上受到国际因素及本地债市筹码供应影响应量缩偏空整理，预估五年券成交区间上修为0.95%-1.05%，10年全则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)