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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:49 BJT

《交易视点》台债将观察10新券的发行前交易，市场料清淡--元大宝来证

路透台北2月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场量缩等待30年期标售结果出炉，符合市场预期在投标状况不佳之下，财政部截标在2.4%为预估得标区间上缘，开标后市场对于标债利空反应平静看待，殖利率推升力道减退。终场10年券103/13 殖利率较上一交易日微幅上扬0.15基点，收在1.5965%，成交量36亿。五年券103/15 较上一交易日上扬1基点，收在0.995%，成交量6.5亿。

美国公债殖利率连续上涨四日，持续反应非农就业数据强劲，增强投资人对美国未来经济前景稳定成长的信心，FED可能于年中就升息且本周将有新公债标售，使得10年期公债 向上突破2.0%整数关卡，终场指标10年期公债收在2.0037%，与前一交易日殖利率上扬2.87基点。

本周在30年长债标售结束后，市场对主要利空平淡看待，转而观察今日本年度首发10年期新券发行前交易，但离台湾市场封关剩三个交易日，发行前交易不易放大；而台债短线上受到国际因素及本地债市筹码供应影响应量缩偏空整理，预估五年券成交区间上修为0.95%-1.05%，10年全则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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