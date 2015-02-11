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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:45 BJT

香港个股：恒大地产发行10亿美元五年期优先票据，息率12%

路透香港2月11日 - 中国房地产商恒大地产 周三公布，计划发行本金总额10亿美元、于2020年到期之优先票据，息率12%。

该公司于联交所一份声明中称，经扣除开支后，估计是次发行所得款项净额约9.95亿美元，拟用于为集团的现有债务再融资。

票据的发售价为本金额的100%，于2020年2月17日到期，每半年支付一次利息，可于2018年2月17日或之后赎回，预期将获标普B+及穆迪B2评级。

摩根大通 、瑞士信贷 、德意志银行 、招商证券（香港）及富瑞证券负责票据发行安排。

恒大地产此前称，公司正朝向多元化发展，拓展至粮油及乳制品等行业，并且已经获得中国邮政储蓄银行及预期将获得中国农行 各200亿元人民币战略性无承诺信贷额。

该股周二收报3.23港元，过去一个月累计跌逾5%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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