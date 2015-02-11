全球金市：现货金走势艰困，美元上涨抵消避险买盘的影响

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
美元兑一篮子主要货币略低于11年低点。 投资者还在等候欧洲情势进展，希腊总理齐普拉斯对政府债务立场愈 发强硬，使得希腊退出欧元区的风险上升。 欧元区财长周三稍晚将召开会议，周四欧盟领导人将会面，但官员们 已降低取得突破性进展的可能性。 希腊的不确定性近几日支撑金价，但美元上涨限制黄金涨幅。 企业行业消息方面， Sibanye Gold 周二称，旗下Beatrix矿 周一晚间恢复运行，之前两个对立的工会发生争斗，迫使该矿关闭两天。 据汤森路透GFMS对美国统计数据计算，美国2014年铂金饰品进口较上 年同期激增逾60%，黄金饰品进口上升15%。 全球第三大铂金厂商Lonmin 周二表示，价格持续疲弱意味着 ，其将进一步削减成本，提高生产率，不过裁员仍是不得已的最后举措。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 张荻/杜明霞)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)