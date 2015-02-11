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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:58 BJT

全球金市：现货金走势艰困，美元上涨抵消避险买盘的影响

美元兑一篮子主要货币略低于11年低点。
    
    投资者还在等候欧洲情势进展，希腊总理齐普拉斯对政府债务立场愈
发强硬，使得希腊退出欧元区的风险上升。
    
    欧元区财长周三稍晚将召开会议，周四欧盟领导人将会面，但官员们
已降低取得突破性进展的可能性。
    
    希腊的不确定性近几日支撑金价，但美元上涨限制黄金涨幅。
    
    企业行业消息方面， Sibanye Gold 周二称，旗下Beatrix矿
周一晚间恢复运行，之前两个对立的工会发生争斗，迫使该矿关闭两天。
    
    据汤森路透GFMS对美国统计数据计算，美国2014年铂金饰品进口较上
年同期激增逾60%，黄金饰品进口上升15%。
    
    全球第三大铂金厂商Lonmin 周二表示，价格持续疲弱意味着
，其将进一步削减成本，提高生产率，不过裁员仍是不得已的最后举措。
(完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 许娜/李爽  审校 张荻/杜明霞)
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