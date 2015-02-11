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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:07 BJT

《交易视点》台债应偏好短券，避开中长券--永丰金证券

路透台北2月11日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，周二台债开盘利率小幅弹升，在面临30年券标售不确定的情况下，市场仍倾向观望。中午30年券截标利率落于市场预期的区间上缘，虽仍是不足额标出，但在不确定性落幕下，稍微缓和偏空的气氛，指标券与五年券脱离盘中高点，收在当日低点附近。

展望后市，30年券投标倍数出现罕见低于一，显见目前寿险对于台债长券需求极度降温。以台湾景气位置与通膨偏低的现况，目前长债利率相对于其他国家应该极具吸引力，但如今仅能取决于供给与需求的不对称变化。偏好短券，避开寿险需求减弱的中长券似乎仍是目前市场趋势。五年券103/15 成交量6.5亿，区间预期在0.96%至1.04%；10年券103/13 成交量36.0亿，区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
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