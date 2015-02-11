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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:08 BJT

五矿期货：中国期指多头加仓明显，但成交持仓比仍处较低水平

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

周二股指强势拉升，IF主力合约上涨2.17%，总持仓大增10596手至24.3万手，是近39个交易日最高水平。主力合约基差小幅反弹，尾盘空单急平仓带动盘面走强。总持仓增长率目前处于扩张区间，且保持上涨趋势不变，有望支撑后市继续走强。成交持仓比目前仍在较低水平徘徊，周二时仅达到6.35倍，说明交投活跃度并没有显着的恢复。这与A股市场成交略清淡遥相呼应，反映节前谨慎心态未改。

　　中金所公布的持仓数据显示，四合约前20名净空仓大幅下降2275手至1.87万手，与上周五时的高位2.34万手相比，回落4739手，这是近8个交易日来的最低水平。而前20名的多空持仓之比回升至90.61%，是23个交易日来最高水平。前20名席位持有的空单并未有减少趋势，反而大增近9000手至19.9万手。多方加仓明显，从略不足17万手增至18万手以上，多方主动进攻是昨日盘面表现强势的主要原因。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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