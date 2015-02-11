五矿期货：中国期指多头加仓明显，但成交持仓比仍处较低水平

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
以下内容节选自2月11日的《期货日报》：
周二股指强势拉升，IF主力合约上涨2.17%，总持仓大增10596手至24.3万手，是近39个交易日最高水平。主力合约基差小幅反弹，尾盘空单急平仓带动盘面走强。总持仓增长率目前处于扩张区间，且保持上涨趋势不变，有望支撑后市继续走强。成交持仓比目前仍在较低水平徘徊，周二时仅达到6.35倍，说明交投活跃度并没有显着的恢复。这与A股市场成交略清淡遥相呼应，反映节前谨慎心态未改。
中金所公布的持仓数据显示，四合约前20名净空仓大幅下降2275手至1.87万手，与上周五时的高位2.34万手相比，回落4739手，这是近8个交易日来的最低水平。而前20名的多空持仓之比回升至90.61%，是23个交易日来最高水平。前20名席位持有的空单并未有减少趋势，反而大增近9000手至19.9万手。多方加仓明显，从略不足17万手增至18万手以上，多方主动进攻是昨日盘面表现强势的主要原因。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)