《焦点》迫于政府压力，小气韩企提高股息

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
现代汽车财务长10月时表示，公司考虑大举调高股息及开始派发期中股息时，即曾提及政府的政策。现代汽车将2014年股息大幅调高逾50%，该公司因土地交易成本高昂及获利减少而备受股东抨击。
三星电子在发布获利降至2011年以来低位的同时，将年末股息调高41%。
然而，该名因事涉敏感而拒绝具名的人士表示，三星为协助政府提振经济及提高股东价值，才在这种特殊的状况下大举上调股息。
三星一名发言人士对此不予置评。
根据央行数据，韩国企业资本支出继2013年呈现萎缩后，2014年增加5.9%，预料今年将上扬6%。
劳工部数据显示，韩国全职员工薪资在2009年起的五年内增长3.2%，还不到2008年爆发全球金融危机前的五年内7.4%涨幅的一半。
“韩国作为新兴市场，目前正处于进入新循环的过渡阶段，必须仰赖对股东更加友善的政策，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。(完) (编译 张明钧/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/杜明霞)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。