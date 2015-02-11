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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 10:14 BJT

《焦点》迫于政府压力，小气韩企提高股息

现代汽车财务长10月时表示，公司考虑大举调高股息及开始派发期中股息时，即曾提及政府的政策。现代汽车将2014年股息大幅调高逾50%，该公司因土地交易成本高昂及获利减少而备受股东抨击。

三星电子在发布获利降至2011年以来低位的同时，将年末股息调高41%。

然而，该名因事涉敏感而拒绝具名的人士表示，三星为协助政府提振经济及提高股东价值，才在这种特殊的状况下大举上调股息。

三星一名发言人士对此不予置评。

根据央行数据，韩国企业资本支出继2013年呈现萎缩后，2014年增加5.9%，预料今年将上扬6%。

劳工部数据显示，韩国全职员工薪资在2009年起的五年内增长3.2%，还不到2008年爆发全球金融危机前的五年内7.4%涨幅的一半。

“韩国作为新兴市场，目前正处于进入新循环的过渡阶段，必须仰赖对股东更加友善的政策，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。(完) (编译 张明钧/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/杜明霞)
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