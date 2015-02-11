版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，信号暗示利多

0104GMT
    
    * 早盘交易淡静，变化不大(link.reuters.com/jus93w)    
    * 动能研究显示，5、10和20日移动均线开始偏向上行
    * 若收在云区上部则为正面，焦点在120.00上方的阻力位
    * 纽约时段交易区间低档和高档118.95/119.62分别为首道支撑和阻
力
    * 技术图： link.reuters.com/kus93w  (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 李爽  审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐