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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:12 BJT

期货日报：沪铜反弹动能偏弱，铜市供大于求压力有所缓和

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

全球宏观及货币政策预期较1月底并无重大变化，欧元区的政治经济矛盾仍剪不断理还乱，中国央行降准后货币政策仍有进一步的放松压力。美元指数正高位消化涨幅，对大宗商品的压制暂缓。

　　供需方面，国内现货铜2月以来整体小幅贴水，国内外表观库存回升，下游备货不旺，沪伦三个月比价偏高，市场信心回暖尚需时日。但长远来看，2015年铜市整体供需平衡料改善，当前铜价已跌至历史低位，逼近全球铜矿山的边际成本线，料将限制国内外铜矿山开工率及新增产能投产速度，加上国储收铜的可能性，预计全球铜市供大于求的压力将有所缓和。

　　本周，沪铜交投萎靡，持仓量缓步下滑，虽然传统旺季临近的利好预期升温，但缺乏现货市场的配合，铜市综合强弱指标在-2.5，当前反弹动能已偏弱，建议短线维持振荡思路，节前多单逢高离场。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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