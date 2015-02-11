期货日报：沪铜反弹动能偏弱，铜市供大于求压力有所缓和

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
以下内容节选自2月11日的《期货日报》：
全球宏观及货币政策预期较1月底并无重大变化，欧元区的政治经济矛盾仍剪不断理还乱，中国央行降准后货币政策仍有进一步的放松压力。美元指数正高位消化涨幅，对大宗商品的压制暂缓。
供需方面，国内现货铜2月以来整体小幅贴水，国内外表观库存回升，下游备货不旺，沪伦三个月比价偏高，市场信心回暖尚需时日。但长远来看，2015年铜市整体供需平衡料改善，当前铜价已跌至历史低位，逼近全球铜矿山的边际成本线，料将限制国内外铜矿山开工率及新增产能投产速度，加上国储收铜的可能性，预计全球铜市供大于求的压力将有所缓和。
本周，沪铜交投萎靡，持仓量缓步下滑，虽然传统旺季临近的利好预期升温，但缺乏现货市场的配合，铜市综合强弱指标在-2.5，当前反弹动能已偏弱，建议短线维持振荡思路，节前多单逢高离场。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)