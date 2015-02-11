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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:14 BJT

大有期货：沪钢期货合约近弱远强，不宜过分看空

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

近期，整体宏观基本面依旧偏空，钢价仍处于底部盘整。但考虑到价格超跌，且市场对节后开工旺季预期较为乐观，远月合约也有企稳回升迹象，因此，对钢价不宜过分看空，可关注节后是否有季节性多头行情出现。

临近春节，供应和需求均不会有较大变动，短期基本面依然偏空，但由于前期期货价格超跌，且节后农民工进城时点在3月中旬左右，正值开工旺季，终端需求将出现季节性回升，加之宏观政策利好逐步落地，预计近期钢价下跌空间有限。此外，近期，现货价格跌幅超过期货，期现价差缩小，期货长期贴水的局面有所改观。螺纹钢期货远月价格止跌回升，远月升水幅度逐步加大，远强近弱态势明朗，可关注空近月买远月的套利操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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