版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:31 BJT

路透基点：渤海租赁为购入Cronos股权筹得4.8亿美元贷款--TRLPC

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，渤海租赁发布声明称，
已自中国银行筹得4.8亿美元五年期定期贷款，藉以购得集装箱租赁公司C
ronos的股权。
    
    据消息人士称，该笔贷款为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor
)加码280个基点。
    
    公司才此前的声明中称，借款方是渤海租赁全资子公司Global Sea C
ontainers Ltd(GSC)，母公司作为担保方。
    
    渤海租赁1月26日曾表示，已获股东批准收购Cronos的80%股权及2,58
8万美元债权。若该笔交易能够在1月31日之前执行，交易价格将是6.0969
4亿美元，若该日期之后成交，价格将是6.14694亿美元。
    
    渤海租赁是中国第四大航空集团海航集团旗下公司，海航集团资产超
过4,500亿元人民币，旗下拥有11家上市公司。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐