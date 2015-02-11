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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:30 BJT

国泰君安期货：郑糖技术面与基本面背离，回调整固概率大

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

郑糖主力1505合约价格从4500元/吨上涨至5100元/吨以后，振荡幅度开始加大。技术面已经与基本面背离,市场节奏正在由快牛向慢牛切换，回调整固是大概率事件。

截至1月底，国内食糖累计产量为478.6万吨，同比减少173.5万吨；累计销量为252万吨，同比减少21万吨；制糖企业工业库存为226.6万吨，同比减少152.2万吨。产量大幅下降是本轮牛市的核心推动力。从产业链来看，2014/2015榨季糖厂的产销进度恢复到正常水平，工业库存下降至较低的水平，糖厂资金压力较小。从销售量来看，糖厂的老糖基本销售完毕，因此实际销量同比增加117万吨，至444万吨。价量齐升的市场态势明显，佐证牛市已经确立。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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