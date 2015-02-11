版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:21 BJT

期货日报：中国大豆压榨能力增加，豆油、豆粕供应过剩

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

中国大豆压榨行业在2014年挨过了亏损的大半年后，并没有如同2013年8月后一样幸运地迎来扭亏为盈的拐点。日前，在由日照大宗商品交易中心主办，国家粮油信息中心、鲁证期货股份有限公司协办的“2015年度大豆及油脂市场发展研讨会”上，国家粮油信息中心处长张立伟表示，除了部分企业在11月获得短期盈利外，大部分企业在2014年处于亏损状态，根据初步估算，2014年全国大豆压榨行业亏损200亿元左右。

据统计，2014年中国进口大豆7140万吨，同比大幅增长802万吨，但国内的消化能力远没有跟上来，国内市场大豆供应过剩。同时，2014年，中国大豆压榨能力已经达到1.44亿吨，压榨能力增加导致豆油、豆粕均供过于求，行业内企业恶性竞争。豆油和豆粕价格在去年均出现约1000元/吨的下挫，全年呈现振荡下跌趋势。

张立伟表示，短期来看，美国大豆消费需求强劲，在南美大豆集中上市销售前，大豆价格维持振荡运行的可能性较大，振荡区间将在950—1050美分/蒲式耳；4—5月南美大豆集中上市，美国大豆开始播种，美盘大豆期价可能再次跌破900美分/蒲式耳；在6—8月美国大豆生长关键时期，由于产区天气的不确定性，大豆价格将再次进入振荡行情，振荡区间为900—1100美分/蒲式耳；9—12月美国大豆上市销售后，大豆价格可能再次下跌，底部区间800—850美分/蒲式耳。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐