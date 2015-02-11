期货日报：中国大豆压榨能力增加，豆油、豆粕供应过剩

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
以下内容节选自2月11日的《期货日报》：
中国大豆压榨行业在2014年挨过了亏损的大半年后，并没有如同2013年8月后一样幸运地迎来扭亏为盈的拐点。日前，在由日照大宗商品交易中心主办，国家粮油信息中心、鲁证期货股份有限公司协办的“2015年度大豆及油脂市场发展研讨会”上，国家粮油信息中心处长张立伟表示，除了部分企业在11月获得短期盈利外，大部分企业在2014年处于亏损状态，根据初步估算，2014年全国大豆压榨行业亏损200亿元左右。
据统计，2014年中国进口大豆7140万吨，同比大幅增长802万吨，但国内的消化能力远没有跟上来，国内市场大豆供应过剩。同时，2014年，中国大豆压榨能力已经达到1.44亿吨，压榨能力增加导致豆油、豆粕均供过于求，行业内企业恶性竞争。豆油和豆粕价格在去年均出现约1000元/吨的下挫，全年呈现振荡下跌趋势。
张立伟表示，短期来看，美国大豆消费需求强劲，在南美大豆集中上市销售前，大豆价格维持振荡运行的可能性较大，振荡区间将在950—1050美分/蒲式耳；4—5月南美大豆集中上市，美国大豆开始播种，美盘大豆期价可能再次跌破900美分/蒲式耳；在6—8月美国大豆生长关键时期，由于产区天气的不确定性，大豆价格将再次进入振荡行情，振荡区间为900—1100美分/蒲式耳；9—12月美国大豆上市销售后，大豆价格可能再次下跌，底部区间800—850美分/蒲式耳。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)