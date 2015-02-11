普天投资：大商所鸡蛋期货合约近强远弱，远期供应将持续增加

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
以下内容节选自2月11日的《期货日报》：
近期，老鸡集中淘汰，蛋鸡存栏持续下降，鸡蛋供应减少；而后备鸡存栏量和育雏鸡补栏量连续三个月增加，鸡蛋远期供应压力较大。因此，鸡蛋市场呈现近强远弱的格局。
由于临近春节，鸡蛋的物流成本大幅上涨，销区鸡蛋成本增加0.1元/斤左右。加之，前期市场对鸡蛋价格预期较为悲观，贸易商存货较少。在供应量下降的情况下，贸易商集中备货，促使近期现货蛋价上涨。
近期相关商品猪肉、肉鸡的价格依旧低位运行，难以支撑鸡蛋价格长期高位运行，鸡蛋价格必将下跌。由于当前在产蛋鸡存栏量仍旧处于偏低水平，对节后蛋价不宜过于悲观，而随着养殖户补栏的继续增加，四五个月后，新开产的蛋鸡集中进入产蛋高峰期，远期鸡蛋供应压力将逐步加大。因此近期鸡蛋期货1505合约走势较强，而1509合约走势较弱。目前二者价差在400元/500千克附近，未来仍有继续缩小的可能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)