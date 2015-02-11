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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:31 BJT

普天投资：大商所鸡蛋期货合约近强远弱，远期供应将持续增加

以下内容节选自2月11日的《期货日报》：

近期，老鸡集中淘汰，蛋鸡存栏持续下降，鸡蛋供应减少；而后备鸡存栏量和育雏鸡补栏量连续三个月增加，鸡蛋远期供应压力较大。因此，鸡蛋市场呈现近强远弱的格局。

　　由于临近春节，鸡蛋的物流成本大幅上涨，销区鸡蛋成本增加0.1元/斤左右。加之，前期市场对鸡蛋价格预期较为悲观，贸易商存货较少。在供应量下降的情况下，贸易商集中备货，促使近期现货蛋价上涨。

近期相关商品猪肉、肉鸡的价格依旧低位运行，难以支撑鸡蛋价格长期高位运行，鸡蛋价格必将下跌。由于当前在产蛋鸡存栏量仍旧处于偏低水平，对节后蛋价不宜过于悲观，而随着养殖户补栏的继续增加，四五个月后，新开产的蛋鸡集中进入产蛋高峰期，远期鸡蛋供应压力将逐步加大。因此近期鸡蛋期货1505合约走势较强，而1509合约走势较弱。目前二者价差在400元/500千克附近，未来仍有继续缩小的可能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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