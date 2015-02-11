香港个股：绿城中国增发于2019年到期8%优先票据，金额为2亿美元

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 中国房地产商绿城中国 周三称，增发于2019年到期8%优先票据，金额为2亿美元。
该公司在联交所一份声明中称，就建议发行新票据与中国东方资产管理公司的境外子公司及瑞信 订立购买协议，新票据发行后将与原票据合并及组成单一系列。
根据协议，票据的买方瑞信拟与中国东方资产管理（国际）控股有限公司订立财务合约，据此，中国东方将给予瑞信协定数量之抵押品，以就新票据取得借贷，而瑞信将向中国东方转移新票据的全数经济风险。
绿城中国表示，估计发行新票据的所得款项净额约1.98亿美元，将用作拨备营运资金及其他一般公司用途。
除发行日期及发行价外，新票据将载有与原票据相同的条款及条件。新票据的发行价为本金额约96.6%，另加自2014年9月24日起至2015年2月13日止累计的利息。
原票据于2013年9月发行，本金总额为3亿美元，于2019年3月24日到期，每半年支付一次利息。
绿城中国盘初升0.6%，报6.69港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)