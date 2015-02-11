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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:42 BJT

香港个股：绿城中国增发于2019年到期8%优先票据，金额为2亿美元

路透香港2月11日 - 中国房地产商绿城中国 周三称，增发于2019年到期8%优先票据，金额为2亿美元。

该公司在联交所一份声明中称，就建议发行新票据与中国东方资产管理公司的境外子公司及瑞信 订立购买协议，新票据发行后将与原票据合并及组成单一系列。

根据协议，票据的买方瑞信拟与中国东方资产管理（国际）控股有限公司订立财务合约，据此，中国东方将给予瑞信协定数量之抵押品，以就新票据取得借贷，而瑞信将向中国东方转移新票据的全数经济风险。

绿城中国表示，估计发行新票据的所得款项净额约1.98亿美元，将用作拨备营运资金及其他一般公司用途。

除发行日期及发行价外，新票据将载有与原票据相同的条款及条件。新票据的发行价为本金额约96.6%，另加自2014年9月24日起至2015年2月13日止累计的利息。

原票据于2013年9月发行，本金总额为3亿美元，于2019年3月24日到期，每半年支付一次利息。

绿城中国盘初升0.6%，报6.69港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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